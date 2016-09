Nog één keer: Guilty Pleasures Night

Aalsmeer - Nog één keer, omdat het zo leuk was en omdat de liedjes nog lang niet op waren kondigt initiatiefnemer Joran van Liempt met veel plezier de tweede editie van de Guilty Pleasures Night aan. Met een splinternieuw thema en in navolging op de Glamrock Night en de Duet Night nu dus de tweede editie van de Guilty Pleasures Night. Vorig jaar kwamen artiesten voorbij komen als Anita Meijer, Grace Jones, Kate Bush en Rick Ashley.

De avond wordt gedragen door een splinternieuwe basisband inclusief blazers en een koor. De Guilty Pleasures worden gezongen door zeventien lokale en intercontilokale vocalisten.

Nog niet eerder hebben zovéél deelnemers zich aangemeld. Zangers en zangeressen zijn van uiteenlopende niveaus, waarvan de één haar debuut gaat maken en de ander onlangs bij De Wereld Draait Door zong. De jongste deelnemer is 12; de oudste haalt 12 november hopenlijk nog maar net. Veel bekenden uit Aalsmeer, maar ook deelnemers die per vliegtuig overkomen voor deze avond. De genres lopen uiteen van jaren-zestig rock tot zoetsappige jaren-negentig glijers, en een potpoerrie van dijenkletsers uit de vijftiger jaren tot een heel jaren-zeventig disco blok.

Zet zaterdag 12 november vast in je agenda. Tickets uitsluitend aan de deur à 7,50 euro. De Guilty Pleasures Night II is in De Oude Veiling in de Marktstraat en begint om 22.00 uur, zaal open vanaf 21.00 uur.

Foto: Vol podium tijdens eerste Guilty Pleasures Night. Foto: Take A Picture