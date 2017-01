Noa een dag de baas van morgen

Aalsmeer – Een bijzondere dag voor de 15-jarige Noa Varenhorst van het Wellant College uit Aalsmeer. Zij was gisteren, donderdag 26 januari, ‘De Baas van Morgen’ bij Dutch Flower Group (DFG). Noa liep mee met Boudewijn Rip, Director Retail van DFG, om te ervaren hoe een werkdag er voor een ‘Baas’ uitziet.

Tijdens JINC Baas van Morgen ervaren 200 kinderen tussen 12 en 16 jaar hoe het is om de baas te zijn. Zij doen een waardevol contact op voor het leven en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt. Met dit initiatief laten de bazen van Nederland samen zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van morgen.

In Nederland groeien meer dan 600.000 kinderen op in een omgeving met sociaal-economische achterstand. Zij hebben dromen en talenten, maar vaak ontbreekt het hen aan een waardevol netwerk, de juiste vaardigheden en kennis over beroepen om hun talent te ontplooien. Daardoor is een goede start op de arbeidsmarkt voor hen niet vanzelfsprekend.

Bovendien loopt de kansen-ongelijkheid in het onderwijs op. Kinderen met dezelfde talenten schoppen het structureel minder ver als hun ouders lager opgeleid zijn, in een slechtere wijk wonen of minder verdienen. Met het bedrijfsleven en onderwijs geeft JINC deze kinderen de kans om te groeien.

Boudewijn Rip van DFG: “Met Baas van Morgen laten we zien dat een goede start op de arbeidsmarkt niet voor al het talent van morgen vanzelfsprekend is. Een dag inzicht geven in mijn werkdag en kennismaking met het netwerk van Dutch Flower Group kan daarbij helpen”.