NLdoet: Vrolijk plein voor Samen Een

Aalsmeer – Saai hè? Dit is het schoolplein van Samen Een. De basisschool in het Centrum is zelf ook niet echt blij met de inrichting. De leerkrachten, leerlingen en ouderraad hebben daarom het plan opgevat om het schoolplein levendiger te maken. Ze willen allerlei spelletjes op het plein schilderen, zoals mens erger je niet, hink stap sprong, twister en een loopcircuit, en enkele natuurlijke bankjes om te relaxen. Samen Een heeft daarom besloten mee te doen aan de landelijke actie van het Oranje Fonds, NLdoet.

“Wij willen van het schoolplein een vrolijker speelplein maken, voor de schoolkinderen en voor kinderen die in de buurt wonen. Buiten spelen op ons plein wordt aantrekkelijker met meer sport- en spelmogelijkheden. Ook willen we met ouders en omwonenden samenwerken waardoor het schoolplein een educatief en sportief onderdeel wordt van de hele buurt”, aldus de basisschool in haar oproep aan met name buurtbewoners.

Voor het eerst doet Samen Een aan de actie NLdoet. Dit plan past perfect in de doelstelling van deze actie voor sociale initiatieven om mensen dichter bij elkaar te brengen. NLdoet vindt volgende week vrijdag 10 en zaterdag 11 maart plaats. Samen Een hoopt op zaterdag 11 maart met vele omwonenden het schoolplein om te kunnen toveren in een speelparadijs voor de hele buurt. Help een dag(deel) mee, vele handen maken tot slot licht werk. Opgeven kan via de website van NLdoet, het opvrolijken van het schoolplein van Samen Een is klus 27569.