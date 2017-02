NLdoet op zoek naar vrijwilligers

Streek – Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer NLdoet. Tijdens de dertiende editie van de grootste vrijwilligersactie van ons land kan iedereen weer de handen uit de mouwen steken. Het Oranje Fonds is in alle gemeenten van Nederland op zoek naar vrijwilligers die zich tijdens NLdoet in willen zetten voor sociale organisaties. Een leuke vrijwilligersklus uitzoeken kan op www.nldoet.nl. Ieder jaar verzetten honderdduizenden vrijwilligers tijdens NLdoet bergen werk. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar organisaties hebben er naderhand nog maandenlang plezier van. Met al bijna 8.500 klussen in alle uithoeken van het land, kunnen overal mensen aan de slag. De klussen zijn zo divers dat er voor ieder wat wils is: of je nu het liefst een high tea verzorgt voor ouderen, met je voeten in de klei staat in een voedseltuin of aan de slag wilt met een verfroller in een buurthuis.

Iedere Nederlander

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, hoopt dat iedere Nederlander een steentje bij komt dragen tijdens NLdoet. “NLdoet biedt alle Nederlanders de mogelijkheid kennis te maken met vrijwilligerswerk. Zo kunnen ze ervaren dat het niet alleen heel leuk is om te doen, maar dat het ook ontzettend belangrijk en dankbaar werk is. Met jouw inzet beteken je écht iets voor een ander. Het zou fantastisch zijn als iedere Nederlander zich tijdens NLdoet in zou zetten. Samen met collega’s, familie of vrienden kun je er een prachtige dag van maken.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het steunt jaarlijks met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Foto: ©Oranje Fonds – Bart Homburg.