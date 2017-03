Weekend: NLDoet, muziek en exposities

Aalsmeer – Bijna weekend en dit betekent in Aalsmeer nagenoeg altijd weer plannen. Er is weer van alles te doen en te beleven. Vrijdag en zaterdag staan in het teken van NLDoet. Zo gaat SPIE in de vroege ochtend zaterdag met een grote groep vrijwilligers het water van de Westeinderplassen op voor een grootste schoonmaakactie. Van de partij hierbij zijn ook burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Jop Kluis.

Basisschool Samen Een hoopt met vele handen deze zaterdag het schoolplein om te kunnen toveren tot een levendige speelplek voor alle kinderen in het Centrum. Ook bij kinderboerderij Boerenvreugd gaan vrijwilligers aan de slag. Er staan vele klusjes klaar. Voor de late beslissers: Meehelpen kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op www.nldoet.nl.

En na een dag buiten aan de arbeid is het heerlijk om in de avond uit te gaan. Bioscoop Aalsmeer presenteert een scala aan films en in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat kan zaterdag genoten worden van een jazzoptreden van de band Carmen Gomes Inc. Aanvang is 21.30 uur. In N201 aan de Zwarteweg vindt deze zaterdag een danceparty voor Poolse inwoners plaats, maar uiteraard is iedere liefhebber van een heerlijk avondje dansen welkom. Start om 22.00 uur. Zondag verzorgt het koor de Haarlem Voices een klassiek concert in de Oud Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394a vanaf 15.30 uur. Voor wie niet zo van klassieke muziek houdt, biedt The Shack in Oude Meer een prima alternatief: Pop, rock en country klassiekers door The Royal Hillbilly Club. Het optreden begint om 16.00 uur. Adres: Schipholdijk 253b.

Tot slot nog enkele tips: Het is het laatste weekend dat een kijkje genomen kan worden in het Oude Raadhuis voor de expositie van de Ploegh. Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9. Toegang gratis. In galerie Sous-Terre kunnen bezoekers genieten van de gevarieerde en vrolijke expositie Carnavale dell’Arte. Open: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Adres: Kudelstaartseweg tegenover de watertoren. Toegang gratis. Zaterdag 11 maart: Kunst(kast)-wandeling door het Centrum. Start om 15.00 uur bij het atelier van Carla Huson op het Stokkeland. Fijn weekend!