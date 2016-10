nk-bonaken-in-leimuiden

Leimuiden - Het 17e Nederlands Kampioenschap Bonaken wordt op zaterdag 5 november om 13.00 uur in Leimuiden gehouden. De inschrijving is inmiddels geopend. Evenals de voorgaande edities is Partycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat 30 het strijdtoneel voor het kaartfestijn. De organisatie rekent op ruim 150 deelnemers. De deelnemers strijden allemaal voor de nationale titel en de bijbehorende trofee plus medaille, een geldprijs, het Wilhelmus en een kistje vers gerookte paling. Inschrijven kan tot zaterdag 5 november 13.00 uur via www.bonaken.nl of via de inschrijftafel bij het evenement.

Om aan het NK mee te mogen doen, moet Bonaken volgens de richtlijnen/spelregels, te vinden op de site www.bonaken.nl, gespeeld worden.

Erfgoed

De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de spelregels – de ziel van het spel – tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden. “Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar gebonaakt, en misschien wel veel langer. We zijn het de generaties die ons voor gingen verschuldigd deze prachtige traditie in ere te houden maar ook gaandeweg over te dragen aan volgende generaties”, aldus Wim Buskermolen, de voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland.

“Bonaken brengt generaties samen, op het Nederlands Kampioenschap zitten mensen van boven de 70 en rond de 20 met elkaar te bonaken.’’