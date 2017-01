NK Beach: “Oudjes doen het nog best”

Aalsmeer – In een afgeladen beachsportcentrum The Beach zijn zondag 8 januari de beachkoppels Wesselink/Bloem en Brouwer/Varenhorst de trotse en luid bejubelde winnaars geworden van het NK Beach Aalsmeer 2017, hét toernooi waarin wordt gestreden om de nationale titels indoor beachvolleybal.

Wesselink en Bloem versloegen in de finale de jonge meiden Emi van Driel en Raisa Schoon die de vorige dag al verrasten met hun opzienbarend sterke en tactische spel. “De oudjes doen het nog best’’, hijgde een lachende Marloes Wesselink na afloop van de in twee sets (21-14 en 24-22) gewonnen finale. “We hebben de wildcard die we hebben gekregen in ieder geval dubbel en dwars waargemaakt”, vulde Laura Bloem haar partner aan. “En dat in een best sterk deelnemersveld, want het was in geen enkel opzicht een gedevalueerd toernooi.”

Dat was zeker het geval bij de mannen, waar olympiërs en gelegenheidskoppel Christiaan Varenhorst en Alexander Brouwer – vijf maanden geleden stonden ze nog tegenover elkaar in het veld op het olympisch toernooi – hun favorietenrol waar maakten. In een relatief gelijk opgaande finale maakten de titelverdedigers geen geheim van hun bedoelingen: titelprolongatie. Het koppel Mees/Blom werd in twee sets (21-17 en 21-19) op de knieën gedwongen. “Je moet een favorietenrol altijd maar weer waar zien te maken en als dat dan uiteindelijk lukt… winnen blijft leuk. Zeker in een sfeervolle entourage als hier”, reageerde Brouwer.

Eindstand NK Beach Aalsmeer.

Mannen: 1. Brouwer/Varenhorst, 2. Blom/Penninga, 3. Van de Ham/Kalmeijer, 4. Boehlé/Oude Elferink.

Vrouwen: 1. Wesselink/Bloem, 2. Van Driel/Schoon, 3. Sinnema/Stubbe, 4. Driessen/Meertens

Broers Vismans

De lokale helden en broers Sven en Jeroen Vismans wisten zaterdag 7 januari via de herkansing door te dringen tot de kwartfinale, maar daarin bleken ze een maatje te klein voor Christiaan Varenhorst en Alexander Brouwer, de uiteindelijke kampioenen.

Foto: www.kicksfotos.nl