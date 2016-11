Night at the Oscars met Harmonie

Aalsmeer - Night at the Oscars, dat is het thema van het najaarsconcert dat Aalsmeers Harmonie op zaterdag 19 november geeft. Een avond vol bekende (film)muziek, glitter en glamour, een rode loper en natuurlijk de hamvraag: wordt de felbegeerde prijs gewonnen? U bent van harte welkom voor dit spetterende concert in de burgerzaal van het gemeentehuis.

De avond wordt gepresenteerd door Alexander van der Doorn en Anita Alkemade. Zij zullen ook het spel voor hun rekening nemen en zingen bij een aantal stukken, begeleid door het orkest. Op het programma staan muziekstukken als Evita, Harry Potter Symponic Suite, Klokkenluider van de Notre Dame, Mask of Zorro en James Bond. Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, biedt een afwisselend programma met muziek, toneelspel en zang. Kortom, een heerlijk avondje genieten!

De zaal is open vanaf 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat, bij de leden en op de avond zelf aan de deur.