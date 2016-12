Nieuwjaarsvegen in eigen buurt

Streek – Rood papier, verschoten vuurpijlen; de straten liggen op Nieuwjaarsdag vol met vuurwerkresten. Die zijn slecht voor het milieu én zien er ongezellig uit. Voor het derde achtereenvolgende jaar zullen duizenden Supporters van Schoon het nieuwe jaar weer vegend inluiden. Want iedereen gaat weer Nieuwjaarsvegen. Meedoen is heel makkelijk: pak op 1 januari om 12.00 ’s middags een bezem, veger en/of blik en ga de straat op. Als het goed is, vind je daar je buren, die je meteen even de beste wensen kunt wensen.

Vuurwerkafval

Op nieuwjaarsdag ligt er opgeteld in Nederland zo’n 10,5 miljoen kilo vuurwerkafval op onze stoepen. Deze vuurwerkresten zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar leiden ook tot ergernis in de buurt. Daarom is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk opgeruimd worden. Zo wordt er niet alleen voor een schone omgeving gezorgd maar ook voor een betere sfeer in de buurt.

Meld je straat aan

Nieuwjaarsvegen is goed voor het milieu en goed voor de buurt. Bovendien is het hartstikke gezellig. Zeker als de hele straat meedoet en er voor, tijdens en na het vegen iemand zorgt voor koffie of warme chocolademelk.

Wie meedoet met Nieuwjaarvegen, kan zichzelf, de hele straat of buurt aanmelden op www.supportervanschoon.nl. Daarmee laat je zien dat je een schone leefomgeving belangrijk vindt.