Nieuwjaarsduik in Het Oosterbad

Aalsmeer – De traditionele nieuwjaarsduik gaat natuurlijk ook op zondag 1 januari aanstaande gemaakt worden. Er zullen weer verschillende groepen de Westeinderplassen induiken bij het Surfeiland, maar de officiële Unox duik is in het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Om 13.00 uur start het spektakel in het natuurzwembad in Oost met een warming-up om vervolgens gezamenlijk het water in te springen. Koud zal het zeker zijn, maar ijs weg weg hakken, zoals enkele jaren geleden moest, hoeft dit keer niet.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Om het nieuwjaar met een duik in te luiden of om de sportievelingen en durfals aan te moedigen. Geef toe, stoer is het wel!

Na afloop worden zowel de springers als de kijkers getrakteerd op warme chocolademelk en/of een kop snert met worst.