Nieuwjaarsconcert in Thamerkerk

Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) luidt het nieuwe culturele en muzikale jaar 2017 in met een spectaculair Nieuwjaarsconcert. Violiste Tosca Opdam en pianiste Helena Basilova spelen een Ariëtta van Bosmans, vioolsonates van Debussy, Janacek en Elgar en als uitsmijter de suite ‘Much ado about nothing’ (‘Veel gedoe om niks’) van Korngold. Het Nieuwjaarsconcert wordt gehouden op zondag 15 januari a.s. om 14.30 uur in de Thamerkerk aan de Amstel.

‘1918’

Het programma draagt als titel ‘1918’ en biedt een inkijk in de invloeden van de Eerste Wereldoorlog op het leven en werk van verschillende Europese componisten. Zo schrijft Edward Elgar zijn vioolsonate in 1918, als eerste substantiële werk sinds het begin van de oorlog, toen hij voornamelijk liederen schreef voor het volk en de troepen. Zijn prachtige, maar ietwat conservatieve sonate beschrijft hij zelf met deze woorden: “I fear it does not carry us any further, but it is full of golden sounds and I like it” (Ik vrees dat het ons niet veel verder brengt, maar het zit vol met gouden geluiden en ik hou ervan). Tijdens het concert geven de musici zelf een toelichting bij de uit te voeren stukken.

Viool en piano

De naam Tosca Opdam kan in één adem genoemd met fameuze violisten als Emmy Verhey, Vera Beths, Liza Ferschtman en Janine Jansen. Net als zij mag Opdam zich sinds april 2011 winnaar noemen van het Oscar Back Vioolconcours. Zij won dit concours met glans en laat horen dat dat geen toeval was. Helena Basilova is een jonge, Russische pianiste, die zich sterk maakt voor de muziek van Janacek en Scriabin. Aan beide componisten heeft zij een CD gewijd. Ze komt uit De Ronde Venen en is al een paar keer te zien en te horen geweest in Podium Witteman.

Kaartverkoop

Ongeveer tien dagen voor het concert opent de voorverkoop van toegangskaarten bij de boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). Kaarten kosten 13 euro per stuk; jongeren onder de zestien jaar betalen slechts 7 euro. Vanaf 14.00 uur gaan de deuren van de Thamerkerk open en worden de resterende kaarten verkocht. Dat zullen er niet veel meer zijn want de belangstelling voor deze twee begaafde musici is nu al zeer groot. Dus verzeker u van een plaats in de voorverkoop! Uitgebreide informatie over het programma en de artiesten is te vinden op www.scau.nl