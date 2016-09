Nieuwe zorgcontracten voor jeugdhulp en Wmo

Regio – Als het thuis niet meer gaat, als je hulp nodig hebt bij de opvoeding of als je een beperking hebt en de mogelijkheden zoekt, dan moet de beschikbare hulp zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie. Daarom hebben vijf gemeenten in Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, samen 182.000 inwoners) de handen ineen geslagen om jeugdhulp en Wmo-hulp in te kopen bij verschillende zorgaanbieders.

Vorige week is de samenwerking tussen de vijf gemeenten en de zorgaanbieders feestelijk bekrachtigd in het gemeentehuis te Woerden. Wethouder Hans Haring (Woerden) namens de vijf gemeenten uit Utrecht West: “Met de nieuwe contracten komen er voor onze inwoners ruim voldoende zorgaanbieders en vernieuwende werkwijzen. Inwoners kunnen zo de zorg of ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. Voor iedere inwoners kan dat dus nèt even anders zijn.” Meer hierover woensdag 28 september in de Nieuwe Meerbode