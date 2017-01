Nieuwe spaaractie bij Hoogvliet

Aalsmeer – Op woensdag 25 januari is de nieuwe, spectaculaire spaaractie van Hoogvliet van start gegaan. Tot en met dinsdag 21 maart sparen klanten in de supermarkten van Hoogvliet voor gratis keukenhulpjes van het Zwitserse topmerk Zyliss. Bij iedere € 10,00 aan boodschappen en bij wekelijks wisselende actieproducten ontvangt men een spaarzegel.

Tegen inlevering van een volle spaarkaart (30 spaarzegels) ontvangt de klant een Zyliss kaasmes, schilmes, steakmes, dunschiller of bamboe snijplank helemaal gratis. Of men kiest voor een knoflookpers, multifunctionele rasp of huishoudschaar met een kleine bijbetaling. Alle informatie en de voorwaarden van de spaaractie zijn te vinden op de spaarkaart en op www.hoogvliet.com/zyliss.