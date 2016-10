Nieuwe Skills Lab bij Thamen geopend

Uithoorn – Op woensdag 12 oktober is het nieuwe Skills Lab bij scholengemeenschap Thamen in Uithoorn officieel geopend. Ria Zijlstra, wethouder Onderwijs van de gemeente Uithoorn was uitgenodigd om de openingshandeling te komen verrichten.

Het Skills Lab is het beste te omschrijven als een eigenzinnig en eigentijds leerplein. Het is een onderwijsruimte bedoeld om onderwijs in meerdere ‘vormen’ te kunnen laten plaatsvinden: samenwerkend leren, zelfstandig leren, groepswerk, individueel werk. Het kan ook dienen als ontmoetingsplaats, presentatie-plaats of werkplaats voor projecten. De tijd zal leren hoe deze mogelijkheden worden ingezet.

Aannemersbedrijf Hecon uit de Goorn (NH) heeft de renovatie binnen twee maanden gerealiseerd. Een enorme prestatie! Frank Rozenboom van v.d. Laan Architecten uit Mijdrecht is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Voor deze gelegenheid waren het personeel van Thamen, CvB, RvT, diverse stakeholders uit onderwijs, bedrijfsleven en uiteraard alle mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Skills Lab uitgenodigd. De leerlingen zijn al eerder door hun mentor rondgeleid en kregen als feestelijk aandenken een mooie sleutelhanger met het Skills Lab logo.