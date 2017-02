Nieuwe partij start afdeling Aalsmeer

Aalsmeer – Op 15 maart doet Lokaal in de Kamer (lijst 24) mee aan de landelijke verkiezingen. De nieuwe politieke groepering – een samenwerkingsverband van lokale en provinciale politici – start tevens afdelingen in alle 388 gemeenten in Nederland. Ook in de enkele krieskringen waarin de partij niet meedingt naar de zetels. De komende weken wordt geïnventariseerd wie per gemeente coördinator voor de betreffende afdelingen wil zijn. Personen die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken via Op 15 maart doet Lokaal in de Kamer (lijst 24) mee aan de landelijke verkiezingen. De nieuwe politieke groepering – een samenwerkingsverband van lokale en provinciale politici – start tevens afdelingen in alle 388 gemeenten in Nederland. Ook in de enkele krieskringen waarin de partij niet meedingt naar de zetels. De komende weken wordt geïnventariseerd wie per gemeente coördinator voor de betreffende afdelingen wil zijn. Personen die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken via info@lokaalindekamer.nl . Verdere informatie volgt in dat geval.

Lokaal in de Kamer is van mening, dat besluitvorming in Den Haag zoveel als mogelijk van onderaf dient te komen. Vandaar nu deelname aan de landelijke verkiezingen in maart aanstaande. Via de diverse mediakanalen van de partij ( www.lokaalindekamer.nl , facebook en twitter) vinden geïnteresseerden alle denkbare en benodigde informatie over de partij.

Wensen en ideeën

Met de start van een eigen afdeling in Aalsmeer, kan Lokaal in de Kamer de komende jaren beter inspelen op de (politieke) wensen en ideeën van inwoners in deze gemeente. Het lokale geluid zal vervolgens worden vertaald naar de regionale/provinciale afdelingen van de partij en – uiteindelijk – ook in Den Haag terechtkomen.