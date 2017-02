Nieuwe ‘gekken’ op Fort bij Uithoorn

Uithoorn – De vrijwilligers van Fort bij Uithoorn hebben in samenwerking met een aantal leerlingen van het Amsterdamse Hout- en Meubileringscollege (HMC) een zestal nieuwe ‘gekken’ gemaakt. Het fort staat er om bekend dat er veel authentieke elementen bewaard zijn gebleven. De gekken, die onder andere gebruikt worden om er voor te zorgen dat de kachels beter trekken, waren dringend aan vervanging toe. Aangezien er niet veel geld is, is er op creatieve wijze ingespeeld op dit probleem. Door een samenwerking aan te gaan met het HMC is er een win-win situatie gecreëerd. De studenten leerden werken met metaal en het Fort bij Uithoorn kon voor een relatief laag bedrag nieuw gekken plaatsen.