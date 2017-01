Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Vanaf zaterdag 28 januari is in het Oude Raadhuis een nieuwe expositie te bewonderen. Achttien kunstenaars van galerie De Ploegh komen hun werken tonen in de sfeervolle tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat. De muren worden opgeluisterd met schilderijen, in de vitrines glasobjecten en allerlei soorten beelden en schalen. De expositie wordt zaterdag om 16.00 uur geopend en belangstellenden zijn van harte welkom. Een (gratis) kijkje gaan nemen kan vanaf de opening tot en met 12 maart iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres is Dorpsstraat 9. Meer informatie op www.skca.nl.