Kunstuitleen koopt schilderij Rinus Duin

Mijdrecht – Hoewel het niet in de bedoeling ligt dat de Stichting Kunstuitleen De Ronde Venen (KuRVe) nieuw werk aankoopt, was vorig jaar de verleiding daarvoor te groot toen het schilderij Gemeente en Polderhuis van Rinus Duin werd aangeboden.

Het schilderij is niet gedateerd, maar zal waarschijnlijk in de jaren zeventig gemaakt zijn. In zijn oeuvre zijn er slechts weinig vergelijkbare composities te vinden. Het uit 1972 daterende schilderij ‘Het laatste huis’ of het ongedateerde ‘Vrouw met paraplu’ benaderen het enigszins. Inspiratiebronnen heeft Duin zeker gehad, zoals Permeke, Magritte of Delvaux, maar hij is zijn eigen weg gegaan. Velen zullen Rinus Duin vooral kennen door zijn vrouwenportretten

Rinus Duin werd geboren op 10 december 1918 in de Roemeense plaats Moreni, waar zijn vader werkzaam was. Kort na zijn geboorte verhuisde het gezin weer naar Nederland. Op 20-jarige leeftijd begon hij aan een studie aan de Nieuw Kunstschool van Paul Citroen in Amsterdam, een jaar later vertrok hij naar Parijs.

Na de oorlog trok hij de aandacht van Willem Sandberg, directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum. Deze nodigde hem in 1946 uit deel te nemen aan de expositie van tien jonge schilders.

Rinus en zijn vrouw Nel Timmers kwamen in 1955 in Abcoude wonen. Hij wordt er een geliefd leermeester en regelmatig was zijn eigen werk te volgen op tentoonstellingen in zijn atelier aan de Raadhuislaan en een enkele maal in de Dorpskerk.

Rinus Duin overleed op 24 juli 1996 in Abcoude, waar hij op de Algemene Begraafplaats werd begraven. Zijn kinderen hebben in 2009 een boek met vele afbeeldingen van zijn werk samengesteld.