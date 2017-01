Nieuwbouw aan de Europarei van start

Uithoorn. Onder grote belangstelling van omwonenden, medewerkers van de gemeente, woningcorporatie Eigen Haard en bouwbedrijf Heddes, raadsleden, wethouder Hans Bouma (Wonen), burgemeester Dagmar Oudshoorn en andere genodigden, werd woensdagmiddag (symbolisch) de eerste paal geslagen voor de eerste fase van het nieuwbouwproject ‘tussen de flats’ aan de Arthur van Schendellaan. Op de locatie naast ’t Buurtnest vond de happening plaats, pal tegenover sporthal De Scheg. Eerder stond op het nu lege terrein de Straatsburgflat die onlangs gesloopt is. Daarvoor in de plaats komen nieuwbouw woningen en appartementen in een gevarieerde vorm. De eerste fase van de nieuwbouw omvat 53 eengezinswoningen voor de verhuur en 21 huurappartementen. In totaal gaat het om een plan met 190 nieuwbouw woningen. Opdrachtgever is woningcorporatie Eigen Haard; de bouw wordt uitgevoerd door Bouw & Ontwikkelingsmaatschappij Heddes uit Hoorn. De eerste bewoners zijn ook al bekend. Dat wordt een aantal uit de Churchillflat waarvan de sloop dit jaar vanaf september gepland staat. Een woordvoerder stelde dat tegen die tijd de nieuwbouw woningen zover afgebouwd en opgeleverd zijn, dat de betreffende bewoners uit de flat daar naartoe kunnen verhuizen…

