Nieuw: Zonnebloem Regio Amstel & Meer

Amstelland – Om de totaal twaalf Zonnebloemafdelingen in de regio’s Amstelland en Haarlemmermeer beter te ondersteunen zijn per 1 januari beide regio’s samengevoegd. Hierdoor kunnen ervaringen goed worden gedeeld en activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd. Leny Roovers, voorheen voorzitter van de Regio Amstelland, wordt voorzitter van de Regio Amstel & Meer. De nieuwe regio heeft circa 1800 deelnemers/gasten en zo’n 450 vrijwilligers. Hiermee is het één van de grootste regio’s van de Zonnebloem in Nederland.

Rolstoelhuurauto

De Zonnebloem regio Amstelland beschikt sinds het voorjaar van 2016 over een aangepaste rolstoelhuurauto. Deze Zonnebloemauto is een succes. De auto was in 2016 voor ca 46 procent van de tijd verhuurd. De aangepaste auto is exclusief – met of zonder chauffeur- te huur voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel. De Zonnebloem beschikt inmiddels over meer dan 30 Zonnebloemauto’s, verdeeld over het land. Op 14 februari jl. is de meest recente auto in gebruik genomen in Haarlem. Belangstelling voor het huren van de Zonnebloemauto? Kijk op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 65 jaar. Alles op alles wordt gezet om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven genieten. Daarom denkt de Zonneboem altijd in oplossingen. Er kan zoveel meer dan menigeen denkt.