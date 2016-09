Nieuw per oktober: Aalsmeerpas

Aalsmeer – De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum mee kunnen doen in de maatschappij en daarom wordt per 1 oktober de Aalsmeerpas gelanceerd. Met de Aalsmeerpas kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van voordelen en vaste kortingen bij landelijke, regionale en lokale aanbieders in de sport-, cultuur- en amusementsbranche. Voorbeelden hiervan zijn attractieparken, musea en bioscopen.

Uiteraard zijn aan het verkrijgen van de Aalsmeerpas voorwaarden verbonden. In aanmerking komen inwoners met een netto inkomen inclusief vakantiegeld dat niet hoger is dan 125 procent van de gelden bijstandsnorm, zij die een schuldhulpverleningstraject hebben en onder andere zelfstandig wonende studenten.

Weten of u/jij in aanmerking komt voor de Aalsmeerpas? Kijk dan op aalsmeerpas.nl of neem contact op met het Sociaal Loket via 0297-387575, geopend van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Mailen kan naar sociaalloket@aalsmeer.nl. Het Sociaal Loket in het gemeentehuis is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 8.30 tot 12.00 uur en woensdag tussen 13.00 en 16.30 uur.