Nieuw hotel in Vinkeveen in april open

Vinkeveen- Apollo Hotels kondigde recent de (her)opening aan van het hotel aan de Vinkeveense plassen. In april 2017 opent de nieuwste aanwinst in een eigentijds en onderscheidend pand. Onder leiding van Herman van der Poel wordt er hard gewerkt aan de afbouw en inrichting van het hotel. Én de komst van een nieuwe vestiging van The Harbour Club.

Het hotel staat op de plek waar Apollo Hotels 7 jaar geleden het toenmalige hotel sloot. Het nieuwe 4-sterren hotel heeft 88 comfortabele kamers & suites, uitzicht op de Vinkeveense Plassen en een eigen haven. In het najaar van 2017 opent het hotel ook een meeting & events centre van 1.300 m2.

Het enige wat nog ontbreekt voor de nieuwe Harbour Club is een sterrenteam. Op 18 februari organiseert The Harbour Group een Open Dag om nieuwe collega’s te vinden. Niet alleen kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over het restaurantconcept, ook kunnen ze deelnemen aan verschillende workshops gegeven door leveranciers van het restaurant. Deze open dag vindt plaats bij The Harbour Club Amsterdam aan de Cruquiusweg.