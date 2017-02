Nestkastjes maken op Boerenvreugd

Aalsmeer – Op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer kunnen zondag 5 maart nestkastjes voor koolmeesjes worden getimmerd. Vrijwilligers hebben het hout op maat gezaagd. Kinderen kunnen zelf het nestkastje in elkaar timmeren in de verwarmde tent. Dat kan natuurlijk samen met hun ouders of met hulp van de boerderij timmermannen. De 7,50 euro materiaalkosten kan alleen contant betaald worden, op de boerderij is geen pinautomaat aanwezig. Bezoekers kunnen hun nestkastje maken tussen 13.00 tot 15.00 uur. De kinderboerderij is open vanaf 10.00 uur. Verder is er ook informatie over de koolmees, mus en het roodborstje in de info-hoek van de boerderij.