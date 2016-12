Neem maatregelen tegen inbrekers

Regio - Flipperen, hengelen en gaatjesboren. Het klinkt als een aantal vrijetijdsactiviteiten rondom een speelhal, waterkant of hobbyschuur. Niets is echter minder waar. Al deze termen staan voor methoden die inbrekers gebruiken om uw huis binnen te komen. Lilian Tieman, adviseur Woninginbraak bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, vertelt welke manieren populair zijn en welke maatregelen u er tegen kunt nemen. In Nederland wordt er jaarlijks ruim 60.000 keer ingebroken. Dat zijn zo’n 165 inbraken per dag. Een inbraak voor 100 procent voorkomen, is volgens Tieman onmogelijk. Maar volgens haar kunnen bewoners zelf wel heel veel doen om diefstal tegen te gaan. “Door deuren consequent op het nachtslot te draaien en de sleutels uit het slot te halen, maak je het inbrekers al een stuk moeilijker.”

Deur op nachtslot

Bij het flipperen, hengelen en de gaatjesboormethode, wordt stuk voor stuk gebruikgemaakt van het feit dat de bewoner zijn deur niet op slot heeft gedraaid of de sleutels in het slot heeft laten zitten. Bij de eerste methode duwt de inbreker met een stuk plastic – bijvoorbeeld een bankpasje – de sleuf van het slot terug via de kier tussen de deur en de deurpost. Bij het hengelen wordt via de brievenbus de deurklink naar beneden getrokken door middel van een stuk ijzerdraad. De gaatjesboormethode houdt in dat er in de buurt van het slot een gat wordt geboord. Door dit gat kan met een hulpstuk de sleutel worden omgedraaid die de bewoner in het slot heeft laten zitten.

Vervang oude sloten

Een relatief nieuwe manier om een woning binnen te komen, is het zogenaamde cilindertrekken. Bij deze inbraakmethode wordt de cilinder van een slot uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar mechanische druk op te zetten, hierdoor breekt de cilinder af. Vervolgens wordt de deur met een universele ‘bouwsleutel’ geopend. Een serieus probleem, weet Tieman. “Het overgrote deel van de woningen in Nederland is voorzien van sloten met cilinders die niet bestand zijn tegen cilindertrekken. Je kunt deze methode eigenlijk alleen voorkomen door je oude sloten te vervangen door sloten met cilindertrekbeveiliging of een specifieke cilinder.”

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Veel inbraken vinden echter plaats zonder ook maar een slot te forceren. Het wordt inbrekers volgens Tieman soms ook wel heel erg gemakkelijk gemaakt. “Een achterdeur die niet is afgesloten of ramen die wagenwijd openstaan. De inbreker loopt of klimt dan zo de woning binnen. Een insluiping waarbij iets uit je huis wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd. Zorg dus altijd dat uw deuren en ramen gesloten zijn. Ook de ramen op de eerste verdieping zijn niet veilig. Via een ladder uit de schuur of een vuilcontainer weten insluipers binnen luttele seconden zo’n raam te bereiken.”

Vraag om legitimatie

Een andere populaire manier om zonder braak een woning binnen te komen, is een babbeltruc. Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de krant van criminelen die met een smoesje een huis weten binnen te komen. Ze doen zich voor als medewerker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal binnen speuren ze de kamers af en nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen.

“Als er een vreemde aan de deur komt, vraag dan altijd wat hij of zij precies komt doen”, adviseert Tieman. “Vraag bij twijfel om legitimatie, ook als hij zegt namens de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen overigens nooit onaangekondigd bij u aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel probleem als u om hun legitimatie vraagt. Doe dat dus ook. Of bel ter controle naar het betreffende bedrijf of instantie.”

Meer weten

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een overzicht gemaakt van de meest voorkomende inbraakmethoden en preventieve maatregelen die u kunt nemen om de kans op inbraak en diefstal te verkleinen. U vindt ze op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl. Op de site staat ook een overzicht van de PKVW-bedrijven per regio. Informeer gerust eens naar de mogelijkheid om een PKVW-expert bij u langs te laten komen voor een woningcheck.