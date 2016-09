Nazorgfonds zoekt leuke initiatieven

Amstelland - Stichting Nazorgfonds bevordert kleinschalige initiatieven die bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperking die wonen of actief zijn in de regio Amstelland & Meerlanden. Het Nazorgfonds doet dit door te helpen bij de financiering van goede plannen van betrokken mensen. De inschrijving voor het jaar 2016 is inmiddels geopend en initiatieven van of voor mensen met een beperking kunnen tot uiterlijk 1 oktober a.s. worden aangemeld.

Kleinschaligheid is de norm

In de afgelopen jaren leverde het fonds al bijdragen voor initiatieven, zoals ‘Dit geeft ons vleugels’, ‘Walking wheels’ en Stichting De Belevenis. In 2016 is er totaal 7.500 euro beschikbaar voor maximaal 3 projecten. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en bepaalt uiterlijk 1 november 2016 welke initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage.

Indienen

De aanvraag dient, voorzien van motivatie en een begroting, uiterlijk 15 oktober (per post of per mail) bij het bestuur te worden ingediend. Voorwaarde is dat de uitvoering van de initiatieven is voorzien voor de eerste helft van 2017. Contactgegevens: Stichting Nazorgfonds. E-mail: nazorgfonds@gmail.com of postadres: Bosboom Toussaintlaan 28, 1187 CR Amstelveen.

Archieffoto: Kennismaken met aangepaste sporten op de atletiekbaan in Aalsmeer.