Natuurverbinding Nieuwkoopse en Vinkeveense plassen

Regio – In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen ontwikkelen 12 agrariërs een natuurverbinding Peilvak 9 en Oukoop Noord (tussen de Korenmolenweg en de N201). Deze robuuste draslandverbinding loopt vanaf Grote Sniep/Armenland Ruwiel, via Peilvak 9 dat midden in Groot Wilnis-Vinkeveen ligt, naar het Reservaat Demmerik en sluit via Oukoop Noord aan op de ecopassage onder de Rijksweg A2. Vorige week zijn de werkzaamheden op de eerste bedrijven gestart. Eind 2017 zullen de werkzaamheden zijn afgerond en zijn we weer een stap verder in de natuurinrichting in Groot Wilnis-Vinkeveen, een schakel in de verbinding van de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen.

Foto Maarten Koch