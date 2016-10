Natuurclub Woudreus Wondere Wereld van start

Wilnis – Woensdagmiddag 12 oktober is deze Natuurclub van start gegaan. Deze club komt elke 2 weken op woensdagmiddag bij elkaar tot eind maart 2017. Elke keer beleef je een nieuw avontuur, wat je bij kunt houden in het logboek dat je van ons krijgt. Je boek en je andere struinspullen berg je op in de speciale clubtas. We kiezen een avontuur dat past bij het seizoen, maar natuurlijk luisteren we ook naar wat jullie willen doen. Deze week zijn we erop uit gegaan en keken we onze ogen uit; wat we allemaal vonden? Er waren nog steeds bloemen te vinden, hazelnoten en verschillende grassen. De kinderen verbaasden zich over van alles, zelfs een brandnetel werd mooi gevonden. Daarna hebben we nog wat geleerd over fossielen. We hebben kristallen bekeken en weten nu wat ammonieten zijn. De volgende keer zijn er fossielen, bijvoorbeeld een dino tand en een dino drol.

Heb je zin om ook bij de club te komen? Geef je dan snel op! Er zijn nog een paar plekken vrij.

Waar: NME-Centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a Wilnis. Wanneer: elke 2 weken op woensdagmiddag van 14-16 uur. Voor wie: kinderen van 6-10 jaar. Kosten: € 20,– per kind voor het hele seizoen. Meer informatie en aanmelden: www.dewoudreus.nl onder de knop activiteiten.

NME-centrum De Woudreus is verder elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang).Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), 3648 XR Wilnis