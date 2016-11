Nakao Nariaki wint 1e Hana Ike Battle

Aalsmeer – De eerste Hana Ike Battle op de sierteeltvakbeurzen in Nederland deze week is woensdag 2 november gewonnen door de Japanner Nakao Nariaki. In een spannende strijd versloeg hij Martin Groen nipt. Tijdens Hana Ike Battles strijden bloemenarrangeurs om de hoogste punten van het publiek. Nariaki gaat door naar de finale, vrijdag tussen 16.00 en 18.00 bij PTMD in Aalsmeer.

Het was het hoogtepunt in het Flora Holland House op de eerste dag van de Trade Fair in Aalsmeer, de eerste Hana Ike Battle dit jaar. Drie Japanse arrangeurs, Nakao Nariaki, Syo Sogabe en Mario Hirama namen het op tegen de Nederlanders Kees Tak, Han Meerhoff en Martin Groen. In vijf minuten duelleerden steeds twee arrangeurs onder opzwepende muziek en na de gong bepaalde het massaal opgekomen publiek wel bloemstuk in hun ogen het meest creatief was. Na drie rondes bleken op 2 november Groen, vorig jaar al winnaar, en Nariaki de hoogste punten te hebben behaald. Zij streden om de dagoverwinning, waarbij de tegenhangers voor elkaar een vaas kozen. Groen trachtte zijn Japanse collega nog te verschalken door voor hem als basis een vogelkooi te kiezen. Nariaki toverde dit evenwel om tot het winnende bloemstuk.

Floritainment

Hana Ike Battle komt uit Japan, het land met de rijke geschiedenis van de Ike Bana-bloemsierkunst. Hana staat voor bloem, Ike voor leven en Battle voor de passie om te overwinnen. ”Floritainment noemen wij het”, verwijzen Manon Velthuis van de VGB en Michel de Kok van Holland Web naar de combinatie van florale kunst en entertainment. Zij zijn de initiatiefnemers van de Hana Ike Battles in Nederland.

Vandaag, donderdag 3 november, wordt er weer gestreden bij de IFTF in Vijfhuizen (van 12.30 tot 13.30 uur) en vrijdag 4 november bij Royal Flora Holland (van 12.30 tot 13.30 uur in het Flora Holland House) en is er van 16.00 tot 18.00 uur de Grand Finale bij PTMD, Braziliëlaan 22 in Aalsmeer. Iedereen die in bloemen en dit nieuwe floritainment is geïnteresseerd, is welkom. Het volledige programma en meer informatie:http://www.hanaikebattle.eu.

Foto: Winnaar Nakao Nariaki tijdens de eerste Hana Ike Battle.