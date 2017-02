Nachtje strooien en sneeuwschuiven

Aalsmeer – Zaterdag 11 februari om half acht in de avond werden medewerkers van de Meerlanden gebeld om in actie te komen om de gladheid te bestrijden in de gemeente. Aalsmeer en Kudelstaart moesten sneeuwvrij gemaakt worden.

Gerrit vertelt: “Met het eerste rondje strooien kregen we de weg niet zwart. Wij zijn terug naar de Meerlanden gegaan, hebben het schuifbord erop gezet en een nieuwe vracht zout (5.000 kilo) meegenomen om de strijd met de sneeuw verder aan te gaan. Om drie uur in de nacht stopte het met sneeuwen en toen waren we om zeven uur in de ochtend klaar met strooien en schuiven. Het werd op een gegeven moment best spannend, want zelfs wij begonnen weg te glijden met de vrachtwagen. Wij willen graag het overige verkeer, dat rekening met ons heeft gehouden, bedanken.”

Namens alle inwoners: Jullie bedankt voor dit nachtje strooien en schuiven voor de veiligheid in de gemeente!