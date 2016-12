Nacht van Thamen met zeskamp

Aalsmeer – Het zwemjaar zit er op bij Duikteam Thamen. De laatste donderdag voor de kerst is afgesloten met de welbekende Nacht van Thamen. Dit is een soort zeskamp met spellen in en onder water. Er wordt met zes teams van drie deelnemers gespeeld. Bij elk spel zitten één of twee juryleden. Ook onder water zijn juryleden aanwezig om ‘valsspelen’ te voorkomen. De avond wordt door een spelleider aan elkaar gepraat die tevens de tijd bewaakt. Ook dit jaar was een perslucht aangedreven tweetonige misthoorn weer van stal gehaald, een machtig instrument dat zelfs onder water goed te horen is. Er was al een week eerder wat trainingswerk gedaan voor de diverse spellen, maar zoals altijd is het afwachten welke spellen er echt gespeeld gaan worden.

De teams kregen de volgende spelletjes voor de duikbril: moeren draaien (onder water), met emmers beton onder water lopen en zo veel mogelijk meters maken, bekertjes zwemmen, zo veel mogelijk bekers water naar de overkant zwemmen en geen zes gooien, want dan gaat de maatbeker weer leeg, een bal door de koker duwen, pvc figuren maken onder water en de welbekende Thamen puzzel maken, onder water natuurlijk. Het was een gezellige drukbezochte avond waarbij veel leden aanwezig waren, als deelnemer, jury of als supporter. De zeskamp is gewonnen door Kick, Ard en Esther met totaal 29 punten.

Oudejaarsduik

Op oudejaarsdag organiseert Duikteam Thamen haar jaarlijkse oudejaarsduik om 12.30 uur bij zandeiland 4 in Vinkeveen. Een ieder die het leuk vindt is welkom om te komen kijken. Duikteam Thamen traint iedere donderdagavond in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer informatie over cursussen of workshops op www.thamen-diving.nl.

Foto: De winnaars van de zeskamp, van links naar rechts: Ard, Kick en Esther.