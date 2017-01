Naar ziekenhuis na val van trap

Kudelstaart – Blue Monday de meest depressieve dag van het jaar? In ieder geval voor een bewoner van de Boegstraat een dag om niet snel te vergeten. Na een lelijke val van de trap maandag 16 januari rond drie uur in de middag moesten de hulpdiensten gealarmeerd worden. Per ambulance is de bewoner naar het VU-ziekenhuis vervoerd. De traumaheli is ter plaatse geweest en heeft assistentie verleend. Ook de politie was naar het ongeval gesneld en heeft geholpen de patiënt naar de ambulance te rijden. Het exacte letsel is niet bekend.

Foto: Marco Carels