Naar ziekenhuis na reanimatie

Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober om tien voor half zeven in de avond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwel geworden persoon in de Ophelialaan. Een 92 jarige vrouw was niet lekker geworden op het moment dat ze iets naar buiten wilde brengen. De politie, leden van het reanimatieteam en de ambulancemedewerkers troffen de bewoonster al zittend in een stoel aan. Ze was wel aanspreekbaar, maar werd even later weer helemaal niet goed. Er is reanimatie toegepast. De bewoonster kon uiteindelijk met hartslag naar het VU ziekenhuis vervoerd worden. Hoe lang de vrouw in de stoel gezeten heeft, is niet bekend. Wel enkele uren wordt gedacht. Agenten troffen op het fornuis een pan aan met zwart geblakerd vlees.

Longontsteking

Op zondag 30 oktober rond 12.00 uur moesten de hulpdiensten opnieuw in actie komen. Dit keer was een 90 jarige man in het Tartinihof onwel geworden. De man had eerder last gehad van hartfalen. Hij bleek echter een beginnende longontsteking te hebben. De patiënt is per ambulance naar het Amstelland ziekenhuis gebracht.

Hartproblemen in tennishal

En maandag 31 oktober ging weer de alarmbel. Om kwart over negen in de avond was in de hal in de Beethovenlaan een 62 jarige man uit Mijdrecht in elkaar gezakt tijdens het tennissen. Zijn tennismaat wist direct wat te doen, zijn vriend had al langer hartproblemen. De man is gaan reanimeren. Een medewerker van het reanimatieteam heeft de taak vervolgens overgenomen. Een succesvolle actie, de man uit Mijdrecht is met hartslag naar het AMC gebracht.