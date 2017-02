Naar de bioscoop in Studio’s Aalsmeer

Aalsmeer – Nog een lang weekend en dan is de voorjaarsvakantie alweer voorbij. Echt mooi weer is het niet geweest afgelopen week. Veel regen en harde wind. Gelukkig biedt Aalsmeer ook tal van binnenactiviteiten voor inwoners. Eén ervan is de bioscoop in Studio’s Aalsmeer. Alle dagen wordt een scala aan films vertoond voor alle leeftijden.

De jeugd kan kiezen uit liefst tien films, die te zien zijn in de grote of de kleine zaal. Ga lekker zitten in het pluche met popcorn of een andere (gezonde) snack voor: Lego Batman Film in 2D en 3D, Finding Dory, Sing, Peter en de Draak, De Spokenjagers, De Grote Vriendelijke Reus, Huisdiergeheimen, Sep de Wolvenvriend, MeesterSpion en Storm: Letters van Vuur.

Voor de ‘groten’ heeft Bioscoop Aalsmeer eveneens een gevarieerde keuze: Soof 2, Demain Tout Commence, Florence Foster Jenkins, Fifty Shades Darker, John Wick 2, Tonio, Elle, La La Land, The Red Turtle en Ron Goossens: Low Budget Stuntman.

Kijk voor de draaidagen en filmtijden op de website www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer.nl en tickets zijn te koop in de knusse biosbar in het studicomplex aan de Van Cleeffkade 15.

Veel plezier!