Naam jeugdcentrum: Place2Bieb

Kudelstaart – Het nieuwe tiener- en jongerencentrum in de voormalige bibliotheek aan de Graaf Willemlaan is afgelopen zaterdag 4 maart officieel geopend. Nadat de gebruikers en de jongeren- en jeugdwerkers enkele maanden flink de handen uit de mouwen hebben gestoken, is het gebouw omgetoverd tot een gezellig centrum waar allerlei activiteiten gehouden kunnen en gaan worden.

Zaterdagmiddag werden jongeren, tieners, omwonenden en belangstellenden uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Er waren diverse workshops en natuurlijk was er een officieel moment. De naam van het nieuwe centrum werd bekend gemaakt. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven en aan wethouder Gertjan van der Hoeven de eer om de naam te onthullen. De entree van het gebouw was feestelijk versierd met ballonnen en natuurlijk was de nieuwe naam afgedekt. Tot half vijf, het moment dat de portefeuillehouder van jeugd- en jongerenwerk het doek mocht verwijderen. En de nieuwe naam is: Place2Bieb. Leuk gevonden toch? Een nieuwe plek voor tieners en jongeren in de voormalige bibliotheek…

Foto: www.kicksfotos.nl