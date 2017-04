Muziekcursus Show- en Jachthoornkorps

Kudelstaart – Het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart is altijd op zoek naar nieuwe leden en is daar actief mee in de weer. De afgelopen dagen zijn de scholen in Kudelstaart weer bezocht en hebben een aantal leden van het korps de kinderen uit groep 4 en 5 uitleg gegeven over de instrumenten en muziek die het korps gebruikt. Vol enthousiasme mochten de kinderen natuurlijk ook zelf het één en ander uitproberen. Om deze kinderen de mogelijkheid te geven om eens te kijken of deze hobby iets zou kunnen zijn voor hen biedt het Show- en Jachthoornkorps de mogelijkheid tot het volgen van een korte kennismakingscursus. Vanaf woensdag 19 april start de 8-weekse cursus waarin de kinderen verder kennis maken met de muziek en instrumenten van het korps. Elke woensdag van 1330 tot 1415 uur in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg 116. Check voor meer informatie de website www.showjachthoornkorps.com.