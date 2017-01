Muziek met Kees, Marcel en Hein

Aalsmeer – Er wachten weer allerlei leuk activiteiten de komende weken. Vooral liefhebbers van muziek zitten op rozen. Op donderdag 26 januari wordt in The Beach de derde ronde gehouden van quiz Popkenner Aalsmeer. De deelnemers gaan getest worden op kun muziekkennis in verschillende rondes. De vragen gaan over muzikanten, titels van liedjes tot het raden van artiesten. Voor deze hits van deze sterren staat zanger en gitarist Rob Taekema garant. Deelnemen staat open voor iedere popkenner. Voor muzikanten organiseert The Beach op zondag 29 januari de inmiddels bekende jamsession Plug & Play. Het open podium heet gitaristen, bassisten, drummers, zangers, blazers (m/vr) van harte welkom. Kijk voor meer informatie over beide activiteiten op www.thebeach.nl.

De nieuwjaarsparty vierden Kees Markman en Marcel Wilkes in The Beach (zie foto), maar volgende week zondag 29 januari verhuizen de platenbakken naar In de Zotte Wilg aan de Uiterweg voor een gezellige en swingende Dance Classic Show. Iedere bezoeker mag gaan snuffelen in de platenbakken en een favoriet nummer aanvragen. Kees en Marcel hebben zin in een knallend feestje met hopelijk veel bezoekers. Aanvang is 15.00 uur, toegang gratis.

Exposities

Maar, eerst komend weekend. Uiteraard biedt Aalsmeer ook 21 en 22 januari gevarieerd vertier. Leuk voor verzamelaars: Zaterdag postzegelruilbeurs in het Parochiehuis. Voor kunstliefhebbers: Laatste weekend expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en de deuren van galerie Sous Terre aan de Kudelstaartseweg staan het weekend weer open. Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het Oude Raadhuis beide dagen vanaf 14.00 uur.

B-Loose in Joppe en film

Voor inwoners die graag liveoptredens bij wonen: Zaterdagavond laat de band B-Loose zich zien en horen in Joppe in de Weteringstraat vanaf 21.30 uur en zondagmiddag speelt Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer in zijn geboortedorp, Kudelstaart. Hij komt met zijn bluesband naar het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Aanvang is 16.00 uur. En voor een heerlijk avondje film kijken staat Bacchus in de Gerberastraat zaterdagavond garant. De film start om 21.00 uur, Bacchus open vanaf 20.30 uur. En Aalsmeer heeft haar eigen bioscoop in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Ook hier een scala aan (familie)films. Tot slot een tip om de werkweek een beetje te doorbreken: Dinsdag 24 januari Quiz Night in Joppe voor teams van 20.00 tot rond 23.00 uur.

Fijn weekend!