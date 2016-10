Dit weekend: Muziek, vogels en pompoenen

Aalsmeer - Het is weer bijna weekend en dan is er, zoals altijd, weer van alles te doen en te zien in Aalsmeer. Zo is er vrijdag 21 oktober een bijzonder vioolconcert in de Oud Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394. Het Tiberius Strijkkwartet uit Roemenië verzorgt een optreden. Een unieke kans voor klassiek minnenden om te gaan genieten van muziek van onder andere Mozart en Beethoven. Aanvang is 20.15 uur. Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober wordt het theaterstuk ‘Noodstop’ ten tonele gebracht bij de Levend Evangelie Gemeente. Een avondvullend programma met theater, dans en livemuziek. Het stuk is geschreven door de Aalsmeerder Daniël Borgman. Aanvang beide avonden is 20.00 uur. Zaterdagavond 22 oktober trakteert KCA op een cabaretvoorstelling. Anne Neuteboom brengt ‘Weg’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.00 uur. En zondag 23 oktober is het pop en rock wat de klok slaat. In The Shack in Oude Meer is het podium voor de winnaar van de Blues Award 2016: Detonics. De band brengt vanaf 16.00 uur West Coast blues. In feesterij de Bok vindt zondagavond de tweede voorronde van de talentenjacht ‘De stem van de Bok’ plaats. Liefst elf kandidaten gaan van zich laten horen. Aanvang is 19.00 uur. Adres: Dreef 5.

En, er is nog veel meer:

* Vogeltentoonstelling in hal De Baccara in de Baccarastraat, zijstraat Gerberastraat, met liefst 445 vogels. Open op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

* In zorgcentrum ‘t Kloosterhof vindt zaterdag 22 oktober de jaarlijkse bazaar plaats. Er is van alles te doen en te koop, waaronder zelfgemaakte artikelen en oliebollen. Er zijn diverse raadspelletjes en een loterij waar vele prijzen mee te winnen zijn. Iedereen is welkom van 13.00 tot 17.00 uur.

* Ter afsluiting van de herfstvakantie houden de ondernemers in het Centrum zaterdag 22 oktober een pompoenenspeurtocht voor de jeugd. Er zijn leuke prijzen te winnen en wie verkleed komt, mag gratis op de foto. De meegekomen (groot)ouders kunnen genieten van pompoensoep en pompoenijs. Aanmelden voor de speurtocht, van 13.00 tot 15.30 uur, kan bij de kraam in de Zijdstraat.

* Zaterdag wordt om 16.00 uur in het Oude Raadhuis een nieuwe expositie geopend. ‘Starting over Late’ is het thema en werken zijn te zien van Dik Box, Claus-Pierre Leinenbach en Michiel van Overbeek. Een gratis kijkje nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Publiek is welkom bij de opening.

* Een bezoek waard is ook de expositie van bloemstyliste Marloes Joore in de Historische Tuin. Ze heeft om de titel Meesterbinder te behalen iets vernieuwends gezocht… Ga kijken op zaterdag en/of zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Ingang Historische Tuin via de brug op het Praamplein.

* Tot slot: Zondag 23 oktober is de watertoren langs de Westeinderplassen open voor belangstellenden. Genieten van het uitzicht kan tussen 13.00 en 17.00 uur.

Fijn weekend!