Motorrijder gewond na aanrijding

Aalsmeer – Op zondag 25 september heeft even na twaalf uur in de middag een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Aalsmeerderweg met de Middenweg. Een auto en een motor zijn op elkaar gebotst.

Door de klap is de motorrijder gevallen en in de berm beland. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De motorrijder is gewond geraakt en na het verlenen van eerste hulp vervoerd naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen zijn behoorlijk beschadigd geraakt. De politie heeft de weg enige tijd afgezet. Er is een onderzoek gehouden naar de oorzaak van de aanrijding.

Foto: Marco Carels