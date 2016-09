Molenprijs voor Flowering the Sky?

Aalsmeer – Afgelopen maandag 26 september was de première van de korte film over het beschilderen van de molenzeilen. ‘Flowering the Sky’ is gemaakt door Jan Ran en Gerard van Schie. Het was een volle zaal, alle 25 kinderen die onder leiding van Annefie van Itterzon de molendoeken beschilderd hebben, waren erbij samen met hun ouders. De vier molenzeilen hebben een totaal omvang van zestig vierkante meter. Het kunstproject is gemaakt ter ondersteuning van het Aalsmeer Flower Festival, dat afgelopen juni voor de derde keer plaats heeft gevonden.

Het project heeft ook aandacht gekregen in het landelijke molenblad en bij Heemschut (voor rijksmonumenten) en, helemaal een eer voor Annefie, Jan, Gerard en alle kinderen: De film en het project gaan meedingen naar de jaarlijkse molenprijs!

Foto: De makers op ‘hun’ kleurige molenwieken.