Mobiel planetarium op Oosteinderschool

Aalsmeer – Ook de tweede week van het ruimteproject op de Oosteinderschool stond bol van de activiteiten; workshops op school over de zon, aarde en maan, excursies naar Space Expo en het Omniversum en de onderbouw en bovenbouwgroepen gingen samen aan het werk in de handenarbeidlessen en bouwden space-auto`s raketten en ruimtestations.

Heel speciaal was de komst van het mobiel planetarium op school. De kinderen dachten dat er een springkussen klaar stond. Dat dit het niet was merkten ze toen ze naar binnen stapten. Langs de zijkanten kon je zitten. Langzaam werd het helemaal donker in de grote bol. De donkere hemel schoof open en sterren en planeten werden zichtbaar.

Ademloos werd er geluisterd naar de uitleg over onder andere de poolster, de grote beer, de planeten en het universum. Van kleuter tot groep 8 leerling was het een belevenis om deze les van de studenten sterrenkunde Pieter en Jurrian bij te wonen. Vrijdag worden de gemaakte opdrachten bekeken. En daarna sluit de Oosteinderschool de ruimteweken af en blijven leerlingen en de leerkrachten weer met beide benen op de grond!