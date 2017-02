MMF ook in zee met Jetze Plat

Aalsmeer – De Mike Multi Foundation heeft begin dit jaar niet alleen een contract voor 4 jaar getekend met Ruben Spaargaren, maar ook met Jetze Plat. De Foundation heeft Jetze het afgelopen jaar ook gesteund bij meerdere projecten, zowel op financieel als op materieel vlak en voor de komende 4 jaar zal de Foundation officieel zijn sponsor zijn op zijn Road to Tokyo.

2016 Was een ongelofelijk succesvol jaar voor Jetze. Zo werd hij Europees én wereldkampioen op de triatlon, en heeft hij meerdere World Cups op zijn naam geschreven. Afgelopen september is Jetze tijdens de Paralympics Paralympisch Kampioen Triatlon geworden en heeft de bronzen medaille gehaald op de wegwedstrijd.

Jetze wil graag nog zeker 4 jaar door, waar de Foundation hem graag bij steunt. Nu is hij volop in de voorbereiding en aan het toewerken naar de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020. Jetze heeft daarom weer een mooi sportief jaar voor de boeg, met misschien wel als hoogtepunt de Ironman in Hawaï in oktober van dit jaar. Hier zal hij mee doen aan de traditionele afstand voor de triatlon.

Op 5 maart wordt de Lenie van der Meer bokaal weer georganiseerd. Zwemmers met en zonder beperking worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook Jetze zal aan deze wedstijd deelnemen.

De Mike Multi Foundation heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het sportaanbod op dat terrein kwalitatief te verbeteren en op deze wijze meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Neem voor meer info eens een kijkje op: www.mikemultifoundation.nl