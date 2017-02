Uithoorn – Maandagavond 6 februari hebben vier gewapende personen geprobeerd bouwmarkt Multimate te overvallen, hetgeen hen niet is gelukt. Tegen sluitingstijd kwamen de overvallers binnen, maar ze zijn zonder buit weer vertrokken. De politie heeft een grote zoekactie op touw gezet. Op dit moment is nog niet bekend of de daders zijn gevonden.

Foto: Davey Baas