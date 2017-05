Met roofvogel Pluk het bos in

Amstelland – Ga mee het Amsterdamse bos in met roofvogel Pluk op zondag 14 mei om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Waarom is iedereen toch zo bang voor Pluk? Of ben jij niet bang? Je ontdekt hoe roofvogels leven en hoe ze muizen, konijnen en vogels vangen. Misschien wordt in het bos wel een plukplek met allemaal veren gezien. Een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot 8 jaar en ouders of begeleiders. Start is bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en de duur is een uur. Aanmelden en informatie via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in de boswinkel geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.