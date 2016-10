Met OVAK naar revue Kudelstaart

Kudelstaart - Ook dit jaar speelt toneelvereniging Kudelstaart de revue voor leden van OVAK. De revue: ‘D’r op of d’r onder’ gaat dit jaar over buurthuis De Zwarte Zwaan, dat gerund wordt door de zussen Sjaan en Door. Het valt echter niet mee om anno 2016 zo’n ontmoetingsplek goed draaiende te houden, zeker nu de gemeente snode plannen heeft en met sluiting dreigt. Het wordt: ‘D’r Op of D’r Onder’ voor de zussen. Zal het ze lukken voldoende geld bijeen te sprokkelen om hun zwaantje van de verdrinkingsdood te redden? De uitvoering voor OVAK in het Dorpshuis is op woensdagmiddag 16 november vanaf 14.00 uur. Zaal open om 13.15 uur. Leden van OVAK kunnen voor informatie en het reserveren van entreekaarten uitsluitend telefonisch terecht bij Wim Veelenturf tel. 0297-329359 en Herman Beunder tel. O297-320774.

Feestelijke gala-avond

De revue krijgt een feestelijke opening met een heuse gala-avond. Voorafgaand zullen er try-outs plaats vinden, zodat op vrijdag 11 november met trots de rode loper uit kan, het glas geheven kan worden en iedereen er helemaal klaar voor is! Overige speeldata in het Dorpshuis zijn zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 november. Om zeker te zijn van een kaartje kan telefonisch gereserveerd worden bij Lia Bon via 06-22410451.