Feestje Jozefschool in bioscoop in Studio’s

Aalsmeer - Op dinsdag 8 november is met de hele Jozefschool de verjaardag van meester Antoine gevierd. Ter gelegenheid van zijn verjaardag wordt er elk schooljaar een culturele activiteit georganiseerd. Om 9.00 liep er een lange stoet kinderen naar de bioscoop in de Studio’s van Aalsmeer. Daar aangekomen hebben alle kinderen voor meester Antoine gezongen. Daarna is ook nog gezongen voor alle kinderen die óók op deze dag jarig zijn. Toen startte de Disney film ‘The Good Dinosaur’. De film was spannend, soms een beetje zielig, maar vooral ook heel erg grappig. Eenmaal weer terug op school stond er voor iedereen een lekkere beker met limonade klaar en kwam meester Antoine nog iets lekkers uitdelen. De kinderen van groep 8 hielpen deze dag in de groepen 1 tot en met 4 met lopen naar de bioscoop en naar school en ze begeleiden bij de film als het een beetje spannen was of ze hielpen bij het toiletbezoek. De leerlingen en leerkrachten van de Jozefschool vonden het heel erg leuk dat ze weer welkom waren in de bioscoopzaal van Studio’s Aalsmeer om met z’n allen film te kijken!