Meer contact door vrijwilligerswerk

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer organiseert dit jaar de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met Aalsmeervoorelkaar, de online marktplaats voor vrijwillige hulp. De receptie vindt plaats op dinsdag 3 januari vanaf 19.30 uur en staat in het teken van vrijwilligers.

Vrijwilligers zoals Natasja Groeneveld. Natasja zat tijdelijk zonder werk en besloot dat dit het moment was om vrijwilligerswerk te doen. “Zo kon ik me beter oriënteren waar ik heen wilde op werkgebied. Wat past bij mij, wat vind ik leuk en wat kan ik goed.” Via het taalcoachproject Wereldbuur werd ze gekoppeld aan Mariela Palermo.

Taalkoppel

Mariela kwam voor de liefde van Argentinië naar Nederland en wilde graag beter Nederlands leren spreken. Zij en Natasja spreken nu één keer per week af om te oefenen met de Nederlandse taal. Natasja: “We maken elke week gebruik van de Startkrant, een speciaal uitgegeven krant met het nieuws van de afgelopen week in eenvoudig Nederlands. Ik stel Mariela dan vragen over de artikelen die ze heeft gelezen.” Daarnaast zijn hun ontmoetingen een fijne mogelijkheid voor Mariela om meer te leren over de Nederlandse cultuur.

Vrijwilligerswerk

Mariela heeft zelf ondertussen ook vrijwilligerswerk gevonden, net als Natasja via Aalsmeervoorelkaar.nl. Ze maakte een profiel aan, zette daarin waar ze naar op zoek was en is toen benaderd door Humanitas. Nu begeleidt ze een gezin met kinderen voor het project Homestart. “Vrijwilligerswerk was altijd in mijn leven, ook in Argentinië. Het is een mooie mogelijkheid om mijn kennis en ervaring in te zetten. En door iemand te helpen krijg je energie en leer je nieuwe dingen!” Aalsmeervoorelkaar wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland. Meer informatie: op www.aalsmeervoorelkaar.nl.

Foto: Natasja en Mariela kwamen in contact met elkaar via aalsmeervoorelkaar.nl