Markt met boeken en kerststukjes

Leimuiden - Op zoek naar uitbreiding van de boekencollectie voor de lange winteravonden? Kom dan naar de boekenmarkt op zaterdag 10 december van de Protestantse gemeente in Leimuiden. Er is een gevarieerd aanbod tweedehands boeken voor jong en oud. De dames van de bloemengroep hebben ook deze keer weer unieke zelfgemaakte kerststukjes gemaakt. Deze zijn eveneens te koop. Wees er snel bij, want de stukjes zijn zéér gewild en op is op. Er is ook een gezellig terras waar koffie of thee gedronken kan worden. Belangstellenden zijn zaterdag 10 december welkom van 10.00 tot 15.00 uur in De Ontmoeting bij de kerk in de Dorpsstraat 51 in Leimuiden.