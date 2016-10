Speciale dag voor Mantelzorgers

Aalsmeer - De Nationale Dag van de Mantelzorg op zaterdag 10 november is voor Mantelzorg & Meer dé gelegenheid om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Daarom worden in de week van 10 tot en met 17 november tal van activiteiten georganiseerd. Voor sportievelingen een golfclinic of een workout, voor creatievelingen workshops met taart, schilderen, kaarsen of mindfulness. Voor wijnliefhebbers een wijnproeverij en voor theaterliefhebbers is er een Magic Show. Daarnaast zijn er rondleidingen bij ondermeer musea. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Ook mantelzorger?

Bent u mantelzorger en woont u in de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel of Uithoorn? Staat u nog niet bij Mantelzorg & Meer inschreven? U kunt zich aanmelden, of voor meer informatie contact opnemen via 020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl.

Mantelzorgers kunnen bij Mantelzorg & Meer terecht voor informatie en advies, praktische en emotionele ondersteuning, cursussen en bijeenkomsten, en inzet van zorgvrijwilligers.