Mantelzorgers aan slag bij Golfclub

Streek - Tijdens de Nationale Dag van de Mantelzorg op donderdag 10 november zijn mantelzorgers woonachtig in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn door Mantelzorg & Meer in het zonnetje gezet. Een prachtig initiatief. Naast het volgen van een workshop of een museumbezoek, werd de mogelijkheid geboden om een golfclinic te volgen bij de Haarlemmermeersche Golfclub. Een enthousiasme groep is aan slag gegaan bij de Golfclub en het sportieve uitje werd beklonken met een heerlijk hapje en drankje.

Bij het verzorgen van je naasten met bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking komt heel wat kijken. Mantelzorg & Meer biedt mantelzorgers de hulp die men goed kan gebruiken. Naast de jaarlijkse activiteiten op de Dag van de Mantelzorg kunnen de mantelzorgers altijd terecht voor vragen, meedenken en andere vormen van ondersteuning bij de betrokken en deskundige medewerkers van Mantelzorg & Meer.

Kijk voor meer informatie over Mantelzorg & Meer op www.mantelzorgenmeer of bel 020-3335353.