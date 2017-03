Mantelzorg zoekt vrijwilligers

Amstelland – De lente is begonnen en dan horen de medewerkers van Mantelzorg & Meer nog vaker van chronisch zieken of mensen met een beperking: “Ik zou zo graag even lekker naar buiten gaan.”

Bent u iemand die graag wandelt, fietst, winkelt, of gewoon lekker in het park zit? Wilt u een keer per week of twee weken een paar uurtjes samen met een chronisch zieke of iemand met een beperking op pad? U doet hem of haar en zijn of haar mantelzorger een groot plezier.

De Coördinator Vrijwilligers van Mantelzorg & Meer maakt graag kennis met u. Samen wordt besproken wat u als vrijwilliger wilt en wie het best bij u past. Mantelzorg & Meer biedt training, professionele begeleiding en onkostenvergoeding. Voor informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met Mantelzorg & Meer via 020-3335353 of via e-mail info@mantelzorgenmeer.nl. Bezoek voor meer informatie de website: www.mantelzorgenmeer.nl.